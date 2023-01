Bart Swings pakt brons op EK allround, een voorproefje voor zijn echte doel in het postolympische seizoen

Alweer een medaille voor de snelschaatser Bart Swings: hij pakt het brons op het EK allround. Het is Swings’ eerste internationale kampioenschap van het postolympische seizoen. Zijn hoofddoel dit jaar wacht in maart, waar hij zich tot wereldkampioen op de massastart wil kronen.

Vierde op de 500m (37.00); vijfde op de 5.000m (6.20.78); vierde op de 1.500m (1.46.0); vijfde op de afsluitende 10.000m (13.22.92): in een van de beroemdste schaatstempels, het Noorse Vikingskipet in Hamar, zette Bart Swings zijn postolympische seizoen met verve in. Hij graaide het brons mee op het EK allround, na de Noor Sander Eitrem en topfavoriet Patrick Roest. De Nederlander Roest, die op de 1.500m slecht wisselde, moest op de afsluitende 10.000m alles uit de kast halen om de titel te pakken.

Maar Swings staat weer mooi te blinken met een medaille. Met het brons behaalt hij zijn vijfde medaille ooit op een internationaal allroundkampioenschap, na zilver (EK 2016) en nog eens drie keer brons (WK 2013 en 2022, EK 2017). Een allroundkampioenschap is voor mannen met én een grote motor en herstelvermogen om twee dagen te verteren.

Maar Swings’ hoofddoel van het postolympische seizoen was niet dit EK allround maar het WK afstanden, in maart in zijn tweede thuis Heerenveen. Daar wil hij scoren op de massastart, de discipline waarin hij olympisch kampioen is.