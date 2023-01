Vierde zege op een rij voor Spirou Charleroi, Brussels kan met slechts zeven spelers geen vuist maken

De laatste wedstrijd van de twaalfde speeldag van de BetFirst BNXT League bracht een vierde opeenvolgende overwinning voor Charleroi. De Spirous wonnen met 80-66 van Brussels, dat slechts over zeven spelers beschikte. Met 8 op 12 prijkt Charleroi stevig in de top drie en staat het officieus op de eerste stek. Oostende en Kangoeroes Mechelen tellen wel één nederlaag minder en hebben één wedstrijd minder afgewerkt.

Nog geen DJ Laster, de nieuwe Amerikaanse power forward bij Brussels, dat ook onder meer Terry Deroover en Jaylin Airington miste. De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin was echter niet onder de indruk en had in de eerste helft bijna constant de leiding op het scorebord. Via Ferdinand Zylka, Sergio Llorente en Joel Ekamba ging het na een 20-21 tussenstand naar een 32-41 bonus halfweg voor de club uit de hoofdstad.

Charleroi kwam scherper uit de kleedkamer en via Bine Prepelic (11 punten, 9 rebounds), Marlon Makwa, Yannick Schoepen en Nathan Kuta kantelde de partij. De Carolo’s wonnen het derde schuifje met een 22-13 tussenstand en vonden de aansluiting: 54-61.

In het slotkwart viel Brussels uiteraard stil en hapte naar adem. Meer had het team van coach Sam Rotsaert niet nodig om na 64-61 en 73-62 collectief door te drukken naar een 80-66 overwinning. Charleroi won tegen een vermoeid Brussels de tweede helft met 48-25 en domineerde de rebound (40-32). Met 2 op 12 blijft Brussels op de laatste plaats staan.

Charleroi-Brussels 80-66

Kwarts: 20-21, 12-20, 22-13, 26-12Charleroi: M. Samardzic 7, Prepelic 11, Makwa 11, Jackson 2, Kuta 11, Fogang 2, Libert 8, Schoepen 10, V. Samardzic 0, Lisboa 9, Osaghae 9, Izaw Bolavi Brussels: Llorente 13, Zylka 22, Hazard 4, Ekamba 10, Kohadja 6, Skipper-Brown 7, Tshibangu 4