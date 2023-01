Mathieu van der Poel blijft gefrustreerd achter na nieuwe tweede plaats: “Wout van Aert is heel sterk, maar ik moet hem langer kunnen volgen”

Mathieu van der Poel moest in Zonhoven voor de vijfde keer in zes veldritten vrede nemen met een podiumplaats achter Wout van Aert. De Nederlander werd opnieuw tweede en was daar uiteraard niet tevreden mee. “Ik denk dat iedereen wel kan zien dat ik momenteel niet op mijn normale niveau zit”, klonk het bij een teleurgestelde Van der Poel.

”Het is een beetje raar om te zeggen dat het een heel teleurstellende wedstrijd is als je tweede wordt, maar ik denk dat iedereen wel kan zien dat ik momenteel niet op mijn normale niveau zit”, vertelde Van der Poel in een korte reactie voor de tv-camera’s. “Dat is heel frustrerend. Of mijn rugproblemen daarvoor de reden zijn? Wout is ook gewoon heel sterk, je moet geen afbreuk doen aan zijn prestaties. Maar ik moet in staat zijn om hem langer te volgen. Morgen (maandag, red.) vertrek ik op stage naar Spanje, misschien komt dat net op het goede moment om mij wat te herpakken en aan die rug te werken. Het publiek helpt hier in Zonhoven wel, maar het is niet leuk crossen momenteel.”

Laurens Sweeck blij met derde plaats

De man die vlak achter Van der Poel eindigde was wel tevreden over zijn wedstrijd. Laurens Sweeck werd derde, blijft leider in de Wereldbeker en vergrootte zijn kloof op concurrent Michael Vanthourenhout met drie puntjes. “Mijn start was goed, maar ik moest in tweede helft van de eerste ronde een op adem komen en door een goede passage in de kuil kon ik weer vooraan aansluiten. Daarna was het vooral zaak om Michael Vanthourenhout in de gaten te houden voor het klassement.”

“Ik had vrij snel het gevoel dat er twee sneller reden”, was Sweeck eerlijk. “De uitslag is sowieso belangrijk, maar ik probeerde ook wel om Michael niet uit het oog te verliezen en niks op hem toe te geven. Dat is goed gelukt. Dat het publiek hier geweldig is? Ja, dat doet wel iets, zeker bij de start. Dan is iedereen opgeladen. Dit is cross op z’n best. Ik ga met een goed gevoel naar het BK volgende week, mijn afgelopen twee wedstrijden waren goed. Hopelijk kan ik deze week nog een paar procentjes vinden en meestrijden om de trui.”