“Charles zal plooien willen gladstrijken, het is de enige uitweg uit deze puinhoop”: spanning stijgt voor televisie-interviews met prins Harry

Het Verenigd Koninkrijk houdt zijn adem in voor de drie Amerikaanse interviews met prins Harry die zondagavond en maandagochtend uitgezonden worden. Zullen die het begin van het einde van de monarchie inluiden, zoals de biografe van koning Charles vreest? Of komt het toch tot de verzoening waar zowel de vorst als zijn zoon op lijken te hopen?

Wees er maar zeker van: zondagavond om 23 uur (onze tijd) zit iedereen in het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten aan de televisie gekluisterd. Dan wordt het interview dat prins Harry aan de Britse zender ITV gaf uitgezonden. Een uur later volgt een interview op de Amerikaanse zender CBS, maandagochtend (in de VS) volgt nog een derde gesprek in Good morning America op ABC.

De voorbije dagen kregen we al flarden uit dat ITV-interview te zien, en het is duidelijk dat Harry opnieuw geen onderwerp uit de weg gaat. Van zijn gebruik van paddo’s en cocaïne tot zijn relatie met zijn broer en vader: al zeker binnen het Britse koningshuis zal met buitengewoon grote interesse, en wellicht ook wat angst, toegekeken worden.

Gevaar voor monarchie

Want wat Harry naar buiten brengt, kan “absoluut catastrofale gevolgen” hebben voor het Britse koningshuis. Dat zei Catherine Mayer, royalty-expert en biografe van koning Charles, dit weekend in een interview met The Observer. “Het is best mogelijk dat heel deze heisa het begin van het einde van de monarchie zal zijn. We moeten daar eerlijk over durven praten. Er is weinig vertrouwen in de overheid en het koningshuis en extreemrechtse politici winnen aan populariteit, dus het is een erg belangrijk moment. Het koningshuis is een instituut dat staat voor ongelijkheid door al die verhalen over racisme, rijkdom en vrouwenhaat, dus er staat heel veel op het spel.”

Volgens de auteur hebben de beschuldigingen van Harry en zijn vrouw Meghan Markle het potentieel om de fundamenten te ondermijnen waarop de koninklijke familie gebouwd is. “Tenzij de problemen aangepakt worden. Dit wordt gemakkelijk weggezet als een verhaal over beroemdheden, maar het is veel meer dan dat. Het draait rond de status van een belangrijke staatsinstelling, met aanzienlijke bevoegdheden en aanzienlijke financiering door de belastingbetaler.”

Verzoening

Welke impact de hele heisa rond de memoires en interviews van prins Harry heeft op het koningshuis, zal volgens kenners ook afhangen van hoe koning Charles ermee omgaat. Met als centrale vraag: komt het nog goed tussen de koning en zijn zoon?

Volgens bronnen van de Britse krant The Telegraph valt dat niet uit te sluiten. Het is volgens hen de wens van koning Charles om zich te verzoenen met zijn zoon, de hertog van Sussex. Op dit moment is er sprake van een patstelling, “en de uitdaging zal nu zijn om geen berg van wrok te laten ontstaan waar ze niet meer overheen geraken”. “Op veel manieren is de koninklijke familie zoals elke andere familie. En binnen families gebeuren verzoeningen sneller dan daarbuiten. Het feit dat ze vader en zoon zijn, zal hen weer bijeen brengen.” De koning zou ervan overtuigd zijn dat het zover zal komen, menen de bronnen nog.

Komt het niet zover, dan delen diezelfde bronnen het gevoel van Catherine Mayer dat de gevolgen voor het koningshuis gigantisch zullen zijn. “Verzoening is de enige weg uit deze puinhoop”, klinkt het. En dat ook prins Harry in een al uitgezonden teaser van het interview te kennen gaf dat hij een verzoening ziet zitten, biedt de Britten toch weer wat hoop.

Getuige

De memoires van Harry, Spare getiteld, liggen pas dinsdag in de winkel. Toch zijn de voorbije dagen al veel details uitgelekt, onder meer omdat in Spanje al bij vergissing exemplaren van de Spaanstalige versie verkocht zijn en ook omdat in het Verenigd Koninkrijk al gretig delen van het boek uitgelekt zijn.

Over de ruzie tussen Harry en William bijvoorbeeld, toen ze net niet op de vuist gingen in de woonst van Harry en Meghan. Over zijn bevroren penis, de negatieve houding van familieleden tegenover Meghan en de talibanstrijders die hij doodde. Maar ook over het huwelijk van William, waarvan Harry beweert dat hij niet echt de getuige van zijn broer was. Hij moest wel doen alsof, voor de toekijkende buitenwereld, zegt Harry. “Ik moest meegaan in de leugen. Maar twee van zijn vrienden waren de échte getuigen.”

Diana

In het ITV-interview zal Harry ook vertellen over het schuldgevoel dat hem overviel toen hij amper emoties mocht tonen na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. “Ik heb één keer gehuild op de begrafenis. Er waren 50.000 boeketten met bloemen voor onze moeder. En wij stonden daar handen te schudden, met de glimlach. En die handen waren nat. We begrepen niet waarom, maar het kwam van de tranen die ze hadden weggeveegd”, was te zien in flarden die al getoond werden.

Het beloven nog turbulente dagen, weken en zelfs maanden te worden binnen het Britse koningshuis. Te beginnen met de interviews van zondag en maandag, en een dag later is er al het boek van Harry.