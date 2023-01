Igor Bouwens trotseert de duinen en handhaaft zich in de top tien. — © RR

De 45ste Dakar houdt maandag een rustdag waarnaar alle deelnemers snakken, want deze editie blijkt loodzwaar. Té zwaar voor het favoriete Audi, dat spectaculair door de mand zakte. Toyota leidt. Igor Bouwens uit Ham dook vroeger dan verwacht in de top tien, maar moet nog vechten om daarin te blijven. Een balans, even voorbij halfweg.