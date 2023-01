Het zand in Zonhoven is niet lief voor Mathieu van der Poel: Nederlander gaat tot tweemaal toe onderuit

Mathieu van der Poel keert na rugproblemen terug in de Wereldbekermanche in Zonhoven. Maar bij de eerste passage door de verraderlijke Kuil in Zonhoven was het meteen prijs voor de Nederlander, die nog wat last ondervond van zijn rug. Met Wout van Aert achter zich krabbelde hij snel weer recht. De zandstroken toonden geen genade voor Van der Poel, want in de derde ronde maakte hij opnieuw van dichtbij kennis met het Limburgse zand.