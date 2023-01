Nieuw GAS-reglement van kracht in kanton Borgloon

De Heerse gemeenteraad gaf onlangs groen licht voor het gewijzigde GAS-reglement van politiezone Kanton Borgloon. Het nieuwe reglement is in voege sinds 1 januari.

“Het GAS-reglement was dringend aan een update toe”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit. “Er waren wat interpretatieproblemen en een aantal courante inbreuken waren er niet in opgenomen, zoals wildplassen en stoken in open lucht. Er is er nu ook een verbod op lachgas opgenomen onder de rubriek ‘openbare rust en gezondheid’. Het was dus nodig om de reglementering te actualiseren. Dit vernieuwde reglement was al goedgekeurd door de politieraad en ging in vanaf 1 januari 2023.”

In Heers werden er in 2022 een twintigtal boetes uitgeschreven. “Algemeen directeur Ivo Carlens is onze sanctionerend ambtenaar”, vertelt burgemeester Pirard. “De meeste boetes waren voor sluikstorten, het meest voorkomende overlastfenomeen in onze gemeente. Het is echter voor de politie vaak moeilijk om zaken vast te stellen en mensen hierop te wijzen. Wij gaan met enkele algemene acties inwoners en passanten proberen te sensibiliseren.” (frmi)