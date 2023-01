ONZE PUNTEN. Paintsil liet Meijer sterretjes zien, Onuachu besliste de wedstrijd

LEES OOK. Energieke leider KRC Genk zet titelverdediger Club Brugge op 15 punten

LEES OOK. VIDEO. Stoppen slaan door bij Sylla tijdens verhitte topper: Club-verdediger krijgt slechts geel voor drieste tackle, maar pakt later alsnog rood

DE DOELPUNTEN

20’ Meijer troeft Hrosovsky af en vindt Vanaken in de zestien, die werkt beheerst af: 0-1. 25’ Voorzet van Paintsil na hoekschop, Cuesta timet beter dan een weifelende Mignolet en kopt binnen: 1-1. 67’ Heerlijke aanval via Muñoz, El Khannouss en Paintsil, Onuachu kapt Mechelen uit en scoort: 2-1. 81’ Knappe inspeelbal Trésor, El Khannouss omspeelt Mignolet, Heynen prikt binnen: 3-1.

DE TRAINER

7 - Wouter Vrancken opteerde voor vertrouwde elf. Terecht, ploeg bleek klaar voor de strijd. Werd vervroegd naar tribune gestuurd na protest.

SLEUTELFIGUUR

8 - Joseph Paintsil liet Meijer alle hoeken van het veld zien. Twee assists. Bekroning met eigen doelpunt bleef helaas uit.

DE SPELERS

7 - Maarten Vandevoordt maakte hoek goed klein bij kans Lang, bijna fataal balverlies aan Vanaken. Puike save op schot Buchanan.

7 - Daniel Muñoz reageerde bij tegengoal iets te laat. Voor de rest uitstekend. Infiltreerde scherp. Bood Heynen open kans aan.

7 - Carlos Cuesta haalt al hele tijd een hoog niveau. Goed inspelen. Maakte zijn tweede goal voor Genk.

7 - Mark McKenzie straalde rust en autoriteit uit. In bloedvorm.

7 - Gerardo Arteaga had het niet makkelijk tegen duo Skov Olsen-Buchanan maar trok meer dan zijn streng. Geweldige voeten.

7 - Patrik Hrosovsky werd door Meijer afgetroefd bij de 0-1. Wel beresterke tweede helft. Veel balrecuperatie en vechtlust.

7 - Bryan Heynen won duel met Nielsen op punten. Miste unieke schietkans maar scoorde alsnog.

7 - Bilal El Khannouss zocht en vond alweer de ruimtes. Veel aan de bal, in begin te vaak moeilijke oplossing. Preassist en assist!

7 - Mike Trésor kwam pas na rust onder stoom. Bereidde knap 3-1 voor.

7 - Paul Onuachu zwoegde en zweette en werd beloond. Legde match in beslissende plooi.

Geen beoordeling Debutant Yira Sor.

SCHEIDSRECHTER

3 - Lawrence Visser floot ontstellend zwak. Werkte iedereen op de zenuwen en was er zelf verantwoordelijk voor dat de zaken uit de hand liepen. Ook twee maten en twee gewichten. Elleboog Balanta niet bestraft, elleboog (?) Muñoz wel. Had Sylla veel vroeger moeten uitsluiten voor aanslag op Paintsil. Zijn air van een Romeinse keizer was misplaatst.