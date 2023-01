VHL, met jonge wolf Lennert Beelaert in de basis, maakt het Roeselare knap lastig: “Er zat misschien wel meer in”

Een kleine domper voor de wedstrijd, want Simon Peeters moest zijn ploegmaats nog maar eens vanaf de reservebank aanmoedigen. De receptie-hoekspeler kreeg afgelopen week opnieuw last van zijn oude blessure aan het bovenbeen en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. De ideale gelegenheid dus voor de 19-jarige Lennert Beelaert om te laten zien wat hij in zijn mars heeft, al is dat tegen de sneltrein uit Roeselare nu ook niet zo vanzelfsprekend.

Zeker niet als je zag hoe de West-Vlamingen in hun gekende autoritaire stijl aan de wedstrijd begonnen. Vooral hoofdaanvaller Kukartsev was zowel aanvallend (6 op 8) als blokkerend (4 killblocks) van goudwaarde in set 1: de Argentijn gaf bij 10-15 en 16-21 zijn visitekaartje af, ook al deed VHL echt wel zijn stinkende best om Roeselare bij te benen.

“De coach had ons vooraf gezegd dat er een grote berg op ons afkwam, dus we wisten wat ons te doen stond. Ik vind dat we hen drie sets lang goed onder druk hebben gezet”, klinkt het bij jong talent Lennert Beelaert die goed staande bleef onder de constante druk en absoluut niet werd geviseerd in receptie, wat in de heenronde wel vaker gebeurde. “Dat was een goed teken denk ik. Ik kan wel tevreden terugblikken op mijn wedstrijd, al moeten sommige foutjes er echt nog wel uit.”

© Vel

Gemiste kans

En dat zullen nog wel meer Leuvenaars gedacht hebben als ze de analyse maakten van de tweede set. Want na een mislukte eerste tempoaanval van Laszlo De Paepe werd het 19-18 en geen 20-17, waardoor Roeselare terug in de set kwam, twee setballen overleefde en het na een waanzinnig slot toch nog op 28-30 uitkwam. “Het ontbreekt ons net aan dat tikkeltje geluk, al is het ook wel hun ervaring die de doorslag geeft. Erg jammer als je onze derde set bekijkt, want die was echt wel goed. Achteraf gezien zat er misschien wel meer in”, aldus nog Beelaert.

In set vier was het vet namelijk van de soep bij VHL. Moegestreden, maar wel nog steeds aangemoedigd door een bomvolle zaal, bleek het niet meer opgewassen tegen Roeselare dat na de 3-7 onverbiddelijk afstevende naar de tiende opeenvolgende zege in de competitie. Al kon Haasrode Leuven de wedstrijd wel afsluiten met de gedachte dat het na Guibertin en Maaseik de enige ploeg is dat Roeselare een set kon afsnoepen. “Is dat zo? Niet slecht, hé. Ik hou in elk geval een goed gevoel over aan deze wedstrijd. Laat ons nu hard verder werken om de komende weken met datzelfde gevoel door te komen”, besluit Beelaert.