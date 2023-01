De nieuwe GOAT van het skiën: Mikaela Shiffrin evenaart Lindsey Vonn met 82ste wereldbekerzege

Shiffrin was de beste in de tweede wereldbekermanche reuzenslalom van het weekend in het Sloveense Kranjska Gora. Na twee runs totaliseerde ze 1:52.53. Daarmee was ze 77 honderdsten sneller dan de Italiaanse Federica Brignone. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, regerend wereldkampioene in de discipline, werd derde op 97 honderdsten.

Shiffrin in Slovenië na haar zege. — © AFP

Shiffrin won dit seizoen al acht wereldbekermanches (vijf slaloms, twee reuzenslaloms en een Super-G). Ze behaalde haar allereerste zege in december 2012 in een slalom in het Zweedse Are. Intussen staan er op haar erelijst onder meer 51 slaloms, zeventien reuzenslaloms en vijf Super-G’s. Ze werd ook al twee keer olympisch kampioene (slalom 2014, reuzenslalom 2018) en zes keer wereldkampioene.

De Amerikaanse heeft in de tussenstand van de algemene wereldbeker, die ze vorig seizoen voor de vierde keer won, een ruime voorsprong van 419 punten op de Slovaakse Petra Vlhova, die zondag vierde werd. In de WB reuzenslalom blijft de Italiaanse Marta Bassino, zondag vijfde, aan de leiding voor Shiffrin.

Het podium van de reuzenslalom. — © AFP

De wereldbeker gaat dinsdag verder met een slalom in het Oostenrijkse Flachau. Shiffrin kan dan alleen recordhoudster worden bij de vrouwen.