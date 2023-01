Wout van Aert voorspelt valpartijen in de Kuil, Mathieu van der Poel keert terug met “verstijfde rug”

“Het is echt een zware periode. Eindigen met misschien wel de zwaarste cross van allemaal, is lastig. Het parcours is misschien nog wel zwaarder geworden vergeleken met de vorige jaren. Maar ik hoop opnieuw om te kunnen presteren. We zullen zien”, gaf Van Aert aan voor de start in Zonhoven, waar de gevreesde Kuil op de renners te wachten staat. “Dat is echt een technisch stuk”, waar we ongetwijfeld valpartijen zullen zien. Het zal interessant zijn om naar te kijken.”

Wout van Aert krijgt zondag opnieuw Mathieu van der Poel als voornaamste tegenstander. “Ik denk dat we ons alleen kunnen baseren op Koksijde. In de eerdere crossen waren we erg aan elkaar gewaagd. Mathieu had wat last van zijn rug had ik begrepen maar als dat van de baan is, zal het weer veel dichter bij elkaar liggen vandaag. Het is een enorm technisch parcours, wel goed om het initiatief te nemen. Als je op kop rijdt, kan je je al eens een foutje permitteren. Als ik me goed voel, zal ik proberen het initiatief te nemen. Er zijn voldoende punten in het parcours om dat te kunnen doen.”

Van der Poel afhankelijk van zijn rug

“De rug is nog steeds een beetje verstijfd”, begint Van der Poel meteen zelf over zijn rugklachten die zichtbaar werden in Koksijde. “We hebben er twee dagen zo goed mogelijk aan proberen werken om klaar te geraken voor vandaag. Gisteren deed ik een iets langer tochtje op de weg en het voelde oké, maar zoals we weten is veldrijden zwaar voor de rug. Ik ben niet de enige die daar problemen mee heeft. Hopelijk is het te doen vandaag.”

Ondanks die rugproblemen kijkt Van der Poel wel uit naar crossen in de Kuil. “Het zou me goed moeten liggen. Over het algemeen vind ik alle aanpassingen aan het parcours heel positief, maar die schuine kant in het zand daar zie ik het nut niet van in. Het lijkt wel alsof tegenwoordig elke cross zijn schuine kant moet hebben. Meestal vind ik dat goed, maar hier niet.”

Bij zijn eerste crossen dit seizoen koerste Van der Poel zeer aanvallend, maar de laatste wedstrijden kijkt de Nederlander iets langer de kat uit de boom. “Vandaag zal alles afhangen hoe mijn rug aanvoelt. Maar op dit parcours kan je echt wel aanvallend rijden omdat het zo lastig is. De sterksten zullen snel vooraan zitten. Hopelijk kan ik langer volgen dan de vorige crossen.”