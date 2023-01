VIDEO. Spectaculaire zandsalto! Fem van Empel gaat meteen zwaar over de kop in lastige Kuil van Zonhoven

De Kuil van Zonhoven ligt er zondag bijzonder lastig bij. Vooral Wereldbekerleider Fem van Empel mocht al kennismaken met het iconische zand, letterlijk dan. In de allereerste afdaling van de wedstrijd bij de vrouwen ging ze al spectaculaire het zand in met een salto. Even later bij de volgende afdaling lag Van Empel trouwens opnieuw tegen de grond. Niet de gewenste droomstart voor de jonge Nederlandse. Bekijk hieronder de beelden.