Gewezen Zuid-Afrikaanse apartheidsminister Adriaan Vlok overleden

Adriaan Vlok, de gevreesde minister van Openbare Orde onder het apartheidsregime in Zuid-Afrika, is zondag op 85-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis vlak bij de hoofdstad Pretoria. Hij is een van de weinige hoge ambtenaren van het racistische regime die vervolgd werd.

De voormalige minister van Wet en Openbare Orde (1986-1991), die de leiding had over de brutale politierepressie tegen opposanten van de blanke machthebbers “overleed zondagochtend in het Unitasziekenhuis in Centurion na een kort ziekbed”, zei een woordvoerder van de familie in een persbericht

Eind jaren tachtig zat Vlok achter bomaanslagen tegen kerken en vakbonden. “Ik dacht dat apartheid goed was”, zei hij daarover. “Het was onze job om mensen schrik aan te jagen.”

Moordpoging

In 2007 kreeg Vlok een voorwaardelijke celstraf van tien jaar voor de moordpoging op een belangrijke oppositieleider. Hij had achttien jaar eerder geprobeerd dominee Frank Chikane, destijds het hoofd van een vooraanstaande antiapartheidsorganisatie, uit de weg te ruimen door vergif in zijn onderbroek te doen.

“Ik schaam me voor veel van de dingen die ik heb gedaan”, zei hij bij zijn veroordeling, waarbij hij toegaf dat zijn betrokkenheid bij het apartheidsregime “een vergissing” was. De voormalige minister vroeg zijn slachtoffers publiekelijk om vergiffenis en waste zelfs de voeten van dominee Chikane.