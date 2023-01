Vier Belgen strijden voor plek op hoofdtabel Australian Open

Vier Belgische tennissers, twee mannen en twee vrouwen, trachten zich de komende dagen via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open in Melbourne.

Bij de mannen is Zizou Bergs (ATP 129) is het twintigste reekshoofd in de kwalificaties. Hij treft in de eerste voorronde de Australiër Jeremy Lin (ATP 990). Kimmer Coppejans (ATP 218) opent eveneens tegen een lokale speler, Tristan Schoolkate (ATP 210). Die kreeg net als Lin een wildcard van de organisatie.

Bij de vrouwen staat Greet Minnen (WTA 225) tegenover de Zwitserse Simona Waltert (WTA 125), het twintigste reekshoofd. Magali Kempen (WTA 211) neemt het op haar beurt op tegen de Braziliaanse Laura Pigossi (WTA 118) in de eerste ronde.

Wie drie kwalificatiematchen wint, staat op de hoofdtabel. Bergs en Kempen komen maandag als eerste Belgen in actie. Bij de mannen is momenteel enkel David Goffin (ATP 53) zeker van een plek op de hoofdtabel, bij de vrouwen doen met Elise Mertens (WTA 27), Alison Van Auytvanck (WTA 70), Maryna Zanveska (WTA 87) en Ysaline Bonaventure (WTA 92) al zeker vier landgenotes mee.