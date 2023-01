Nieuwe Brugse coach Parker maakt debuut tegen leider Genk: “Waar ik voor sta als coach, hoop ik te zien op het veld”

LIVE. Volg de clash tussen KRC Genk en Club hier op de voet!

“Het is sowieso redelijk hectisch geweest tot dusver”, geeft Parker aan bij Eleven. “Het is een nieuw land, maar ik heb me al goed kunnen settlen hier in België. Tot hiertoe verliep alles goed, al ben ik natuurlijk nog niet veel buiten het basecamp in Brugge geweest.”

“Het wordt nog wat zoeken, maar persoonlijk vind ik het niet veel anders dan bij mijn vorige clubs. Ook wat de spelers betreft. Ik heb geprobeerd om mijn visie in de ploeg te krijgen. Waar ik voor sta als een coach. Ook op technisch vlak heb ik mijn stempel proberen te drukken, maar het zal allemaal nog tijd vragen tot de ploeg volledig staat zoals ik het voor ogen heb. Ik hoop dat de ploeg zo dominant mogelijk speelt en veel met de bal doet.”