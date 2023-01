Jongeren organiseren groot feest in Airbnb-villa: “Het zou me niet verbazen als er honderd aanwezigen waren”

Een zevental jongeren hebben het in een villa langs de Leuvensesteenweg dat ze huurden via Airbnb afgelopen donderdagnacht wel erg bont gemaakt. Ze organiseerden er een homeparty, waarbij tussen de vijftig en de honderd personen aanwezig waren. Meerdere ploegen van verschillende politiezones kwamen ter plekke.

Op TikTok circuleren er nog beelden van het feest. Daarop is te zien dat de conciërge de jongeren op heterdaad betrapt, en hoe velen van hen de benen nemen. “Die baas is hier”, klinkt het meermaals bij de jongeman die de beelden maakte. Volgens burgemeester Karin Derua (Open VLD) werd er op voorhand al reclame gemaakt voor het feest op sociale media. “Er was veel publiciteit, en blijkbaar wilden er ook meer mensen komen dan de organisatoren verwacht hadden”, zegt ze. “Alle bezoekers moesten ongeveer twintig euro betalen om binnen te mogen komen. Hoewel er maar maximaal twaalf personen in de villa mogen verblijven, waren er volgens mij tientallen jongeren aanwezig. Het zou me zelfs niet verbazen als het er honderd waren”, klinkt het.

‘Zee van blauwe lichten’

Rond middernacht liepen er bijgevolg veel jongeren ook op straat rond. “Het was echt opvallend dat er zoveel jeugd te zien was”, gaat Derua verder. “De buren snapten niet goed wat er juist te doen was, maar door de aanwezigheid van vele jongeren werden de hulpdiensten verwittigd.” De conciërge kwam, zoals eerder vermeld, vrij snel ter plekke, maar er zakten ook verschillende ploegen van diverse politiezones af naar de Leuvensesteenweg. “Het was echt een zee van blauwe lichten. De ordediensten hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de jongeren vertrokken. Met één combi is het immers erg moeilijk om zo’n feest stop te zetten. Ook de eigenares van het huis werd op de hoogte gebracht”, aldus de burgemeester. “Uiteraard is het niet de bedoeling dat je een huis gaat huren en voor zoveel overlast gaat zorgen.”

Blijvend patrouilleren

Volgens de burgemeester bleef het daarna wel rustig. “Er wonen familieleden in de buurt, en die hebben er hun slaap niet voor moeten laten”, klinkt het nog. “De jongeren zijn ook niet teruggekeerd. De politie is er wel tot ’s morgens vroeg blijven patrouilleren. Ik heb nog enkele jongeren aan het tankstation zien staan ’s nachts die druk aan het telefoneren waren, maar ook zij hebben geen onrust meer veroorzaakt”, besluit Derua.