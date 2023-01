Dakar: Ross Branch wint etappe bij motoren, Klein neemt leiding over van Howes

Ross Branch (Hero) heeft zondag de achtste Dakaretappe bij de motoren gewonnen. Branch nam iets over halfweg de leiding over van Mason Klein (KTM), die tweede eindigde op 1:33. De derde plaats was voor Daniel Sanders (GasGas). De Australiër had een achterstand van 3:15. In de stand neemt Mason Klein de leiding over van Skyler Howes, die als 17e eindigde op 15:06 van etappewinnaar Branch. Howes volgt op 47 seconden van Klein.

Eén dag na de geschrapte etappe was het weer alle hens aan dek voor de motorrijders. Klein nam meteen het commando maar had een flinke klant aan Branch. De Botswaan, gestart als 17e, was na 47 km slechts 6 seconden trager dan de leider. Na 90 km reed Klein nog steeds aan de leiding maar Branch bleef zich hardnekkig in zijn wiel vastbijten en volgde op 23 seconden. Aan de bevoorrading werden de rollen omgedraaid en nam Branch over van Klein die op slechts 7 seconden volgde. Met Daniel Sanders op 11 seconden bleef het een open strijd bij de motoren.

In de laatste kilometers draaide Branch de gashendel nog wat meer open en nam hij meer afstand van zijn achtervolgers om uiteindelijk met een bonus van 1:33 op Klein en 3:15 op Sanders de etappe te winnen. Opmerkelijk is dat Branch de achtste motorrijder is die in deze Dakar een etappe wint. Geen enkele rijder slaagde er tot dusver in meer dan één etappe te winnen.

Voor Branch is het nog maar zijn tweede etappezege in de Dakar. Zijn eerste zege dateert van 2020. Toen won hij de tweede etappe. Het feest voor de etappezege moet nog even wachten. Eerst moeten de motorrijders nog een trip van maar liefst 400 km afleggen om dan aan de wel verdiende rustdag in Riyadh te kunnen beginnen.

Jérome Martiny (Husqvarna) is nog onderweg. Naar het einde van de etappe toe passeerde hij als 31e.