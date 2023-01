Top Division Women: 9 op 9 voor Kangoeroes Mechelen, Castors Braine verliest topper in Namur Capitale

De veertiende speeldag in de Top Division Women bracht een negende opeenvolgende overwinning, na een spannende partij in Waregem, voor Kangoeroes Mechelen. Castors Braine verloor de topper in Namur Capitale. De Maneblussers tellen nu twee zeges meer dan Castors en lijken op weg naar de pole-position.

Kangoeroes Mechelen, zonder Belgian Cat Laure Resimont (enkel) en Renée Denys (enkel), had het bij Waregem niet onder de markt. Toptalent en de 18-jarige Nastja Claessens (26 punten, 7 rebounds, 5 assists) nam haar team op sleeptouw. Waregem trok halfweg richting kleedkamer met een 29-26 bonus. Kangoeroes Mechelen maakte het verschil in het derde kwart (19-34). Ziomara Morrison (18 punten, 13 rebounds), Morgan Bertsch (15 punten, 13 rebounds) en Lisa Berkani (16 punten) stuwden de Maneblussers naar een 48-58 bonus. Toch was Kangoeroes Mechelen niet klaar met Waregem. De West-Vlamingen pakten uit met een remonte waardoor de Mechelse vrouwen slechts met 63-68 zegevierden. Wel goed voor een negende opeenvolgende competitiezege. En Kangoeroes Mechelen deed tevens een gouden zaak richting de pole-position. Concurrent Castors Braine verloor immers de topper en na een 41-41 tussenstand halfweg met 85-80 van Namur Capitale. Voor Castors Braine, dat wel tweede blijft, de tweede nederlaag van het seizoen. Kortrijks Spurs won onder aanvoering van Marie Vervaet (20 punten, 9 rebounds), Hanne Mestdagh (12 punten, 8 rebounds) en Klaudia Perisa (16 punten, 8 rebounds) met 82-65 (rust: 34-29) van Sparta Laarne. De Spurs rukken met een 7 op 11 op naar een gedeelde vierde stek. Ook Phantoms Boom staat met 7 op 11 vierde. De Steenbakkers wonnen via onder meer Jaelencia Williams (12 punten, 6 rebounds) en na een 26-36 bonus halfweg met 61-69 van Brunehaut. Ook geen problemen voor Liège Panthers. De Luikse vrouwen zegevierde met maar liefst 28-74 van Lummen. Carlie Littlefield werd met 26 punten topschutster. Met 9 op 12 staat Liège Panthers stevig in de top-3.