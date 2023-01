Regering heeft bijna akkoord met Engie over verlenging kerncentrales: “Op centimeters van de eindmeet”

De federale regering staat op een zucht van een akkoord met de uitbater van de kerncentrales Engie. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voor de camera’s van De Zevende Dag. Het is een kwestie van uren, zegt hij. Een regeringsbron geeft aan dat er nog onderhandeld wordt, maar dat de juristen intussen al aan het nagaan zijn of alles wel steek houdt. “Maar we zitten wel degelijk in de landingsfase.”

“We staan op enkele centimeters van de aankomstlijn”, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij heeft het over “een kwestie van uren, niet van dagen” voor er een akkoord ligt tussen de federale regering en energiereus Engie Electrabel over een levensduurverlenging van de jongste twee kerncentrales.

Oorspronkelijk moest die deal er al een week liggen. De deadline die de onderhandelaars zichzelf hadden opgelegd liep af op 31 december. Die werd niet gehaald. Nog een hele week lang keken de vertegenwoordigers van Engie de onderhandelaars van de federale regering in de ogen. “We zijn ondertussen 39 september”, maakt Bouchez ervan. Ook dit weekend deden Engie en premier Alexander De Croo (Open Vld) en Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) verder.

© BART DEWAELE

Het doel bestaat uit drie assen. De reactoren Doel 4 en Tihange 3 moeten tien jaar langer draaien. Tegen november 2026 moeten die helemaal opgelapt zijn voor die levensduurverlenging. De Belgische staat en Engie moeten daar een nieuw bedrijf voor in het leven roepen die de uitbating van de reactoren op zich neemt. En er moet een deal komen over de kosten van de berging van het nucleair afval en de afbraak van de kerncentrales. Dat betekent dat er een kostenplafond komt, zodat Engie weet waar het aan toe is. Niet onbelangrijk, want de kosten voor die berging kunnen in de miljarden lopen en blijven makkelijk een eeuw in de boeken van Engie staan.

Binnen de regering wordt bevestigd dat de landing is ingezet. “De juristen zijn intussen de teksten al aan het doornemen om na te gaan of alles wel steek houdt”, zegt een hooggeplaatste bron. “Maar ondertussen wordt ook verder onderhandeld. Het is een kwestie van uren, maar wellicht zal het nog wel tot maandag duren voor het akkoord helemaal af is en gepresenteerd kan worden.”