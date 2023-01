LeBron James leidt Lakers naar vijfde zege op rij, Golden State delft zonder Curry het onderspit tegen Orlando

De Los Angeles Lakers zetten hun winnende reeks in de NBA verder. Zaterdagavond versloegen de Californiërs de Sacramento Kings met 134-136.

LeBron James kroonde zich met 37 punten tot topschutter. De Amerikaanse basketvedette pakte ook acht rebounds en deelde zeven assists uit. Matchwinnaar werd zijn Duitse teamgenoot Dennis Schröder. Die maakte met nog drie seconden op de klok twee vrijworpen en schonk de bezoekers zo een vijfde competitiezege op rij. De Lakers blijven in het klassement van de Western Conference wel onderin hangen op de twaalfde plaats met 19 overwinningen en 21 nederlagen. Sacramento staat vijfde.

Regerend kampioen Golden State verloor zonder sterkhouders Stephen Curry en Klay Thompson voor eigen publiek met 101-115 van Orlando. Voor de Warriors, achtste in de tussenstand, was het al de twintigste nederlaag van het seizoen.

Boston, de nummer 1 in de Eastern Conference, trok met 116-121 aan het langste eind bij San Antonio. Jayson Tatum was goed voor 34 punten, vijf meer dan Jaylen Brown.

De Sloveen Luka Doncic, de sterkhouder van Dallas, tekende thuis tegen New Orleans voor zijn negende triple-double van het seizoen. Met 34 punten, 10 rebounds en 10 assists was hij beslissend in de 127-117 overwinning van zijn team.