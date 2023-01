Nieuwe deelnemers van ‘The Masked Singer’ worden gedropt in kasteel van Duras in Sint-Truiden

‘The Masked Singer’ is terug. In een mysterieuze trailer deelde VTM al een glimp van een van de nieuwe kostuums. De deelnemers worden daarbij gedropt in het kasteel van Duras in Sint-Truiden. Hoe de opnames verliepen en welke rol het kasteel verder speelt, mag niemand kwijt.

Hoe, wat, wanneer en wie: we weten nog niets over het nieuwe seizoen van The Masked Singer, alleen dat Jens Dendoncker de nieuwe presentator is van het populaire VTM-programma. In een mysterieuze trailer deelt VTM nu ook een glimp van de nieuwe kostuums. De video is opgenomen aan het kasteel van Duras in Sint-Truiden.

Chauffeur-presentator Jens Dendoncker stopt met een geblindeerde wagen aan een mysterieuze poort, om vervolgens het domein van het kasteel van Duras op te rijden. Daar stappen de figuren uit de wagen en wandelen ze richting het kasteel.

Hoe de opnames juist verlopen zijn, of het kasteel nog een verdere rol speelt in het programma en of de Truienaren de deelnemers misschien gespot hebben? Alles is gehuld in mysterie. Een aantal mensen uit Duras waren betrokken bij de opnames, maar mogen er niets over kwijt. Iedereen die iets met de set van ver of dichtbij te maken had, moet zwijgen. Wel is bevestigd dat de opnames effectief doorgingen aan het kasteel.

Bekijk de trailer aan het kasteel van Duras via hier.

Het kasteel van Duras in Sint-Truiden. — © jcr