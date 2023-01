Kwalificatiespeelster Maryna Zanevska ontmoet in Hobart Elise Mertens voor Belgisch openingsduel

Zes Belgische vrouwen nemen komende week deel aan het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/259.303 dollar), een laatste test in aanloop naar de Australian Open. De opvallendste affiche is een compleet Belgisch onderonsje tussen Elise Mertens en Maryna Zanevska.

In het enkelspel is Elise Mertens (WTA 29) het tweede reekshoofd. De Limburgse, die het toernooi won in 2017 en 2018, speelt in de eerste ronde tegen qualifier Maryna Zanevska (WTA 81). Mertens won hun enige eerdere ontmoeting, in 2017 in Sint-Petersburg.

Alison Van Uytvanck (WTA 72) komt de baan op tegen het Poolse zevende reekshoofd Magda Linette (WTA 48). Het wordt hun eerste duel.

Ysaline Bonaventure (WTA 95), deze week halvefinaliste in Auckland, opent tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 85). De Luikse klopte haar al eens in 2019 in Rabat.

In het dubbelspel vormt Kirsten Flipkens het eerste reekshoofd met de Duitse Laura Siegemund. Zij treffen de Hongaarse Timea Babos en de Slovaakse Tereza Mihalikova. Kimberley Zimmermann vormt een koppel met de Oekraïense Nadiia Kichenok. Hun tegenstanders zijn de Taiwanese Latisha Chan en de Chileense Alexa Guarachi.