In de kwartfinales van de beker van Limburg wonnen Bilzen, Elen, STVV B en Genk C hun wedstrijd. In tweede provinciale B zette Lommel THES opzij met 3-5. Chantal Maes nam drie van de vijf goals voor haar rekening. Lees hier de verslagen van het Limburgse vrouwenvoetbal van dit weekend.