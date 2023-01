Broodnodige zege voor Leuven Bears tegen Aalst

In de BetFirst BNXT League realiseerde Leuven Bears in de eigen Sportoase een broodnodige zege tegen Okapi Aalst. De Bears van coach Eddy Casteels blijven met 5 op 11 in de running voor Elite Gold. De Ajuinen leden dan weer een vijfde nederlaag op een rij en zakken verder weg in de middenmoot.

Okapi Aalst startte via de Montenegrijn Ivan Maras met een 0-7. De Ajuinen konden hun goede start evenwel niet bevestigen. Na een 10-0 tussenspurt nam Leuven Bears het commando over. Na 14-12 ging het via de met bommen uitpakkende Brevin Pritzl en met de steun Mo Kherrazi en John Fulkerson naar een 32-16 Leuvense bonus.

Jordan Walker scoorde, maar Okapi Aalst werkte slecht af en leed vele balverliezen. Leuven Bears drukte dan ook door naar een 50-34 voorsprong. Bij 59-39 flikkerde de twintiger in het voordeel van Leuven Bears op het scorebord. Okapi Aalst vond toch nog zijn momentum. Jordan Walker scoorde een dertiger en bij 65-53 leek er nog een spannend slot aan te komen. De remonte van Aalst werd gestopt en via Joshua Heath (11 punten, 9 assists) en Brevin Pritzl (30 punten, waaronder 5 driepunters) ging het snel naar een 76-58 tussenstand in het voordeel van Leuven Bears. De wedstrijd lag meteen op slot en de Leuvense winst was een feit. Bij Okapi Aalst debuteerde de Zwitser Michel Nzege 4 punten en 6 rebounds in 25 minuten.