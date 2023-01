VIDEO. Wout van Aert vertelt wie hem opvolgt als Belgisch kampioen: “Er zijn drie favorieten”

Belgisch kampioen Wout van Aert rijdt de laatste weken als een bezetene rond in het veld. Zowel in Gullegem als in Koksijde won hij met veel overmacht. De renner van Jumbo-Visma zou op het BK in Lokeren altijd de grote topfavoriet zijn, maar besloot al eerder deze cross dit jaar over te slaan. Hij blikt terug op de cross in Gullegem en geeft zijn favoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen veldrijden.