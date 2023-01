Als we nu eens een boompje over privacy opzetten met Tatyana Beloy (37), die de liveshows van Big brother presenteert? Want een stel onbekende Vlamingen en Nederlanders die zich laten opsluiten in een huis vol camera’s: dat stemt tot nadenken. Over privacy, dus. En smartphones in bed. En je leven delen via Instagram, je eigen zoon incluis. En natuurlijk: Harry en Meghan.