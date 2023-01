Dit weten we al over het drama in Luik: verdachte van moord en ontvoering jonge zusjes was voorwaardelijk vrij

De man die ervan verdacht wordt twee zusjes uit Anderlecht ontvoerd te hebben en een van hen vermoord te hebben en daarna zelf uit het leven stapte, was voorwaardelijk vrij na brandstichting in het appartement van zijn ex. De politie hoopt met de autopsie maandag meer duidelijkheid te krijgen. Dit is wat we al weten over het drama.

Afgelopen donderdag verdwenen twee zusjes van 14 en 2,5 jaar uit Anderlecht. Het oudste meisje had op Snapchat berichten uitgewisseld met een 37-jarige man, met wie ze plannen had gemaakt om te gaan winkelen. Hij haalde haar daarvoor op met de wagen, wat vanuit zijn woonplaats een rit van anderhalf uur was. Ook het zusje van 2,5 jaar stapte mee in de wagen.

Wat er gebeurde in de uren die daarop volgden, is niet duidelijk. Het parket zegt de berichten te onderzoeken om te weten te komen in welke omstandigheden de twee met elkaar in contact zijn gekomen en om te kunnen uitsluiten of de man alleen handelde of er toch nog iemand anders betrokken was. “Daar is momenteel geen enkele aanwijzing voor”, zei Philippe Dulieu, procureur des Konings in Luik, zaterdag nog.

Verhangen

De vermiste meisjes waren enkele uren spoorloos, tot vrijdagochtend rond 8 uur het levenloze lichaam van de 37-jarige man aangetroffen werd. Hij had zich verhangen aan het hek van horecazaak La Coccinelle in Plainevaux (Neupré). Vlak daarbij stond een wagen met daarin het vermiste meisje van 2,5 jaar, die nog leefde.

Enkele uren later, rond 12 uur ’s middags, zag een jogger in Ougrée op 10 kilometer van Plainevaux twee voeten van onder het struikgewas komen. De 14-jarige zus lag daar dood, met een grote steen naast zich. Het heeft er alle schijn van dat zij met die steen om het leven gebracht is. Door de berichten die de twee uitgewisseld hebben, is de uit het leven gestapte man meteen de hoofdverdachte voor de moord. Een autopsie op maandag zal moeten uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Videoverhoor

De vraag is ondertussen ook of het jongste zusje zelf iets kan ophelderen over wat er gebeurd is. Volgens het parket zal getracht worden via videoverhoor te weten te komen wat ze zich nog herinnert. “Maar gezien haar jonge leeftijd is dat hoogst onwaarschijnlijk. We moeten ook opletten dat we haar geen trauma bezorgen”, zei Dulieu zaterdag nog.

Verdachte voorwaardelijk vrij

Van de verdachte, de 37-jarige man die uit het leven is gestapt, is geweten dat hij in februari 2022 veroordeeld was tot een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar. Hij had op 2 september 2020 in Eupen ingebroken en brand gesticht in het appartement van zijn ex-lief. Hij gaf toen zelf aan dat het om een tumultueuze relatie ging en dat hij de situatie niet meer aan kon.

Door rond 3 uur ’s nachts naar het appartement van zijn ex trekken, hoopte hij zich met haar te verzoenen. “En omdat ze de deur niet opende, dacht ik dat ze bezoek had van een andere man”, zei de man daar toen zelf over. “Daarom ben ik doorgeslagen. Ik besefte pas welke gevolgen het zou hebben zodra ik de vlammen zag.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be