Sander Gillé en Joran Vliegen in de wolken na eerste dubbeltitel in bijna twee jaar: “Ideale start van 2023”

LEES OOK. Sander Gillé en Joran Vliegen steken in India zesde dubbeltitel op zak

“We zijn heel tevreden”, verklaarde Vliegen na de eindzege. “We bleven in een Davis Cup-sfeer heel geconcentreerd en serveerden goed. We gaven zelfs geen enkele breakbal weg.”

Het was de zesde titel voor de 31-jarige Gillé en de 29-jarige Vliegen, de eerste sinds Singapore in februari 2021. “Deze titel is heel belangrijk voor ons. Iedereen weet wat voor seizoen we vorig jaar hebben doorgemaakt”, pikte Gillé in. “Het is de ideale start! Het zal ons veel motivatie en vertrouwen geven. Als we zo blijven spelen, hebben we de middelen om ver te geraken op de Australian Open.”

Voor de Australian Open - die op 16 januari van start gaat - doen Vliegen en Gillé nog samen mee op het ATP-toernooi van Auckland.