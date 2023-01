Jeremy Renner viert verjaardag in het ziekenhuis, samen met het personeel

Renner deelde de foto van hemzelf met het ziekenhuispersoneel in de nacht van vrijdag op zaterdag op Instagram Stories. De acteur, onder meer bekend van The hurt locker en de Avengers-films, schreef erbij dat hij hen dankbaar was voor de medische zorg na een ongeval met zijn sneeuwruimer. Op de foto draagt hij nog steeds een zuurstofmasker en ligt hij in zijn ziekenhuisbed.

Eerder deze week deelde Renner ook al foto’s uit het ziekenhuis, net als een video waarin zijn zus hem een hoofdmassage geeft.