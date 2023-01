Man (43) kritiek na klap tegen paal: slachtoffer lag op de achterbank van de auto

Een 43-jarige man raakte zaterdagnacht levensgevaarlijk gewond bij een zwaar ongeval in Ichtegem. De man week op een recht stuk weg van zijn rijbaan af, botste tegen een verkeersgeleider, knalde daarna op een elektriciteitspaal en tolde diverse keren om zijn as om tot stilstand te komen op de weg. “We troffen de man aan op de achterbank van zijn wagen, waardoor duidelijk is dat hij geen gordel droeg”, klinkt het bij de politie. In de wagen hing ook een alcoholgeur.

Het zware verkeersongeval gebeurde om middernacht op de Diksmuidebaan in Ichtegem, ter hoogte van het kruispunt met de Kortemarkstraat. Het waren buurtbewoners en aanwezigen van feestzaal De Pottenbakkerij die de verschrikkelijke klap hadden gehoord en de zwaargehavende Opel Astra break in het midden van de weg zagen staan. Zij belden de hulpdiensten. Aanvankelijk was onduidelijk wat er gebeurde en bleek er sprake te zijn van twee wagens. “Bij onze aankomst was er maar een wagen aan te treffen en waren de omstandigheden wat onduidelijk”, zegt kapitein Marc Degrieck van brandweerpost Torhout. “Wij werden opgeroepen om een bevrijding uit te voeren maar de eerst toegekomen ambulanciers konden de man uit zijn wagen halen.”

(lees verder onder de foto)

De man botste eerst op een verkeersgeleider en daarna op deze stoeprand en elekriciteitspaal op de hoek van een woning. — © jhm

Op achterbank wagen

Door het onderzoek van de politie en verklaringen van de buurtbewoners werd duidelijk wat er gebeurde. “Het gaat om een 43-jarige man met de Poolse nationaliteit die uit de richting van Koekelare kwam gereden”, klinkt het bij de politie Kouter. “De man is om een onduidelijke reden van zijn rijbaan afgeweken en botste eerst op de verkeersgeleider rechts van de weg op het kruispunt met de Kortemarkstraat. Zijn wagen denderde voort, botste op de stoeprand en knalde vervolgens op de elektriciteitspaal op de hoek van de woning. Door de impact tolde de auto in het rond en kwam tot stilstand in het midden van de rijbaan. De auto raakte daarbij zwaargehavend. Het slachtoffer werd op de achterbank van zijn wagen gevonden en werd dus door het voertuig geslingerd. Dat wijst erop dat hij geen gordel droeg.” Door de zware impact raakte de Poolse man levensgevaarlijk gewond. Hij moest een half uur ter plaatse gestabiliseerd worden en werd daarna met levensgevaarlijke verwondingen naar het AZ Delta in Roeselare gebracht. Bij de man en in zijn wagen werd een doordringende alcoholgeur vastgesteld. De Poolse man heeft geen officieel verblijfsadres in België maar reed met een wagen van een bedrijf uit Roeselare.

(lees verder onder de foto)

De klap op de paal was bijzonder zwaar. Brokstukken lagen overal op de weg. — © jhm

Enorme klap

Het waren de bewoners van het huis op de hoek die de man als eerste hingen helpen. “We waren nog tv aan het kijken en hoorden plots een enorme klap”, zegt de bewoonster. “In de hoek van ons huis staat onze gas- en stroomaansluiting en even verder de woonkamer. Toen we buiten gingen kijken zagen we die ravage. Veel konden we voor de man niet doen want hij was amper nog bij bewustzijn en kermde. Op het eerste zicht is er geen schade binnen onze woning. Die paal heeft de hele impact opgevangen anders reed hij onze woning binnen.” Door de zware impact vlogen brokstukken en olie in het rond en kwamen tegen de gevel terecht. De brandweer had flink wat werk om alle brokstukken van de weg vrij te maken. Het parket werd verwittigd maar die besloot geen deskundige ter plaatse te sturen. De Diksmuidebaan was ter plaatse wel twee uren afgesloten voor alle verkeer.