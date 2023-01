Staakt-het-vuren in Oekraïne afgelopen: “Opnieuw gezien hoe onwaar Russische woorden zijn”

De Oekraïners hebben zaterdag midden in de oorlog Orthodox Kerstmis gevierd. De eenzijdig door Rusland afgekondigde wapenstilstand van 36 uur is zaterdagavond afgelopen zonder dat de vijandelijkheden echt onderbroken werden. “De wereld heeft vandaag opnieuw gezien hoe onwaar alle woorden zijn die door het hoogste niveau in Moskou worden uitgesproken”, zo zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag in een videoboodschap.