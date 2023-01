Donderwolken in Milaan voor Lukaku: Italiaanse sportkrant geeft spits als enige speler een flinke buis na zwakke invalbeurt: ‘Hij mist alles’

Het was vrijdagavond tegen AC Monza een duidelijk signaal: Inter-coach Inzaghi gaf Lukaku een plekje op de bank. Na de rust, bij een 1-2-voorsprong voor Inter, mocht Lukaku invallen voor Edin Dzeko met nog iets meer dan een half uur te spelen. Maar waar men hoopte dat de Belg de score zou uitdiepen, gebeurde in het absolute slot het tegendeel. Inter gaf de zege nog uit handen door een owngoal van Denzel Dumfries. Kostbare punten werden zo te grabbel gegooid tegen een lage middenmotor van de Serie A.

Waar Inter in de Italiaanse media nog relatief werd gespaard, kreeg de invallende Belg de volle laag. Zo gaf de toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport de ploeg uit Milaan nog een beoordeling van 6 op 10, dan moest Lukaku het doen met een schamele 4 op tien. Gebuisd dus, en dat als enige speler van Inter. “Inter heeft een probleem dat niet langer te verwaarlozen is: Lukaku. Hij mist alles wat hij kan. Hij laat minstens twee grote kansen schieten en creëerde geen ruimte. Het was een ongelukkig schouwspel van onhandig verloren ballen en doelpunten tegen zonder te reageren. Het stadion lijkt niet meer in hem te geloven”, klinkt het hard.

Niet alleen Lukaku kreeg een buis van de krant, ook scheidsrechter Sacchi werd afgestraft met een score van 4.5 op 10. Dinsdag neemt Inter het in de Coppa Italia op tegen Parma. Benieuwd of Lukaku opnieuw zijn kans mag wagen voor revanche te nemen, of weer genoegen moet nemen met een plek op de bank.