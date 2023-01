Nooit eerder veranderden zoveel Belgen van naam, ook aantal geslachtswijzigingen stijgt

Nooit eerder lieten zoveel mensen hun voor- of familienaam aanpassen als in 2022. Ook het aantal geslachtswijzigingen blijft stijgen, zo meldt De zondag.

Het voorbije jaar besloten heel wat mensen om hun naam te laten veranderen. Zowel op het vlak van voor- als familienaam was 2022 een absoluut recordjaar. In totaal 5.104 landgenoten klopten aan bij hun gemeente of stad om hun voornaam te wijzigen, 1.120 mensen kozen een nieuwe achternaam.

Sinds 2018 zijn de procedures om de naam te laten veranderen heel wat versoepeld. Jaar na jaar maken steeds meer mensen daar gebruik van.

Ook voor het aantal geslachtswijzigingen in de burgerlijke stand was 2022 een recordjaar. In totaal 569 personen lieten hun geslacht aanpassen van man naar vrouw of van vrouw naar man. Het zijn voornamelijk 18- tot 29-jarigen die deze beslissing nemen.