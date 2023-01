‘Spoorloze’ Naomi Osaka laat van zich horen en geeft forfait voor Australian Open

De Japanse tennisster Naomi Osaka (WTA 42) zal niet deelnemen aan de Australian Open. Dat is zondag door de organisatoren bekendgemaakt. De voorbije dagen ging het gerucht al de ronde dat de Japanse niet zou deelnemen aangezien ze nog steeds niet in Australië vertoefde, en dat wordt nu dus bevestigd.

Tweevoudig ex-winnares Naomi Osaka zal dit jaar geen derde Australian Open-titel aan haar palmares toevoegen. “Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. Ze zal gemist worden”, zo melden de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar op Twitter. Er wordt geen reden gegeven voor het forfait.

Osaka lijkt steeds meer genoeg te hebben van tennis. Het is maar de vraag of ze nog terug op het tenniscourt te zien zal zijn, en zo ja wanneer. De Japanse sukkelt met mentale problemen. Eind september vorig jaar gaf ze forfait voor haar laatste wedstrijd in eigen land op de Tokio Open. Met ook nog heel wat blessureleed is de voormalige nummer 1 van de wereld inmiddels gezakt naar de 42ste plaats op de wereldranglijst. Opvallend: Osaka was ondanks haar regelmatige afwezigheid op het circuit nog steeds de best betaalde vrouwelijke sporter van het jaar in 2022.

Vorig jaar behaalde ze de derde ronde Down Under. Toen verloor ze in drie sets van Amanda Anisimova. Dit jaar gaat de Australian Open op 16 januari van start, maar dus zonder de Japanse ex-kampioene.