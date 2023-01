Inter, met invaller Romelu Lukaku, geeft in slotfase nog zege uit handen tegen promovendus Monza

Inter is zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Serie A niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Monza.

Bij de bezoekers was Romelu Lukaku verrassend op de bank gestart, Edin Dzeko en Lautaro Martinez kregen voorin de voorkeur van coach Simone Inzaghi. Van op de bank zag hij dat er halverwege de eerste helft al drie keer gescoord was. In de tiende minuut zorgde Matteo Darmian met een intikker bij de tweede paal voor de 0-1, maar meteen na de aftrap maakte Monza gelijk. Patrick Ciurria krulde de bal met links fraai in de verre hoek. De 1-2 werd al halverwege de eerste helft gemaakt door Lautaro Martínez, die profiteerde van geklungel in de defensie van de thuisploeg.

Na tien minuten in de tweede helft mocht Big Rom het veld op voor Dzeko, maar het was een andere wisselspeler die de hoofdrol zou opeisen bij Inter. Door een owngoal van de Nederlander Denzel Dumfries gaven ze diep in de toegevoegde tijd de zege nog uit handen.

Voor Inter was het pas het eerste gelijkspel van het seizoen. De Milanezen, vierde in de Serie A, hervatten de competitie woensdag met een 1-0-zege tegen koploper Napoli, op wie de achterstand 7 punten bedraagt..