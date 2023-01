BNXT LEAGUE. Stunt van Luik tegen Oostende, Kangoeroes Mechelen wint topper van Limburg United

De twaalfde speeldag van de BetFirst BNXT League bracht een stunt van het new look en rode lantaarn Luik tegen kampioen en leider Oostende. De Pro League startte wel een onderzoek richting Luik of de Amerikaanse overname wel reglementair verliep. Kangoeroes Mechelen won een spannende topper tegen Limburg United. Dat maakt dat Kangoeroes Mechelen en Oostende drie nederlagen tellen en beide aan de leiding staan. De kustploeg staat wel positief ten opzichte van de Maneblussers. Voor de Limburgers is het de vijfde nederlaag van het seizoen.