Limburg United gaat onderuit in Mechelen na moeilijke eerste helft

Beide ploegen namen een aarzelende start: 4-0 (4’). Met een bom bracht Delalieux United voor het eerst op voorsprong bij 4-5. Fobbs viel maar moeilijk af te stoppen waarna een goed ingevallen Aririguzoh overnam. Toch knalde Delalieux de bezoekers opnieuw op voorsprong aan het einde van het eerste kwart: 16-17.

Bij 16-18 plaatsten de Kangoeroes een 11-0 tussenspurt: 27-18. Limburg milderde tot 31-29 (15’) maar een beter geïnspireerd Mechelen liep voor rust verder uit onder impuls van Fobbs: 43-34.

Ondanks het feit dat de refs vrijwel alle betwistbare fases in het voordeel van de thuisploeg bleven fluiten én een tweede technische fout voor de Limburgse bank, klom United via Dammen op gelijke hoogte bij 57-57 (28’). Bij 66-66 (32’) kon het nog alle kanten uit maar door balverliezen en gemiste shots sloeg Mechelen weer een kloof: 78-68 (36’). United kwam nog even dreigen bij 82-76 maar Loubry had het laatste woord.

Quarters: 16-17, 27-17 (43-34), 23-28 (66-62), 19-17.

MECHELEN: DAVIS 6+4, LOUBRY 4+3, MENNES 0+0, FOBBS 15+10, PALINCKX 1+4, Aririguzoh 11+6, Mukubu 4+0, Van Buggenhout 2+0, Thomas 0+0, Foerts 0+13, Kotrulja 0+2.

LIMBURG UNITED: CALE 3+4, DELALIEUX 14+6, DEDROOG 0+0, DESIRON 4+10, STEIN 4+11, Lesuisse 5+2, Hammonds 3+3, Dammen 0+5, Ceyssens 1+4, Leemans 0+0.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY