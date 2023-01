Pijnlijke thuisnederlaag voor LVL tegen Antwerp, zomeraanwinst Tontai wil alweer weg

LVL is het nieuwe jaar in mineur gestart. Antwerp trakteerde de Limburgse fusieclub op een onverwachte en zure thuisnederlaag. Ook binnenskamers lijkt het in Genk wat te rommelen.

Geen Aristea Tontai op het wedstrijdblad bij LVL. Officieel ontbrak de zomeraanwinst omwille van persoonlijke redenen, maar de ontevreden Griekse zou achter de schermen een terugkeer naar Griekenland aan het forceren zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Tontai is na Anlène Van der Meer overigens al de tweede nieuweling die de club dit seizoen vroegtijdig de rug toekeert.

De spoeling wordt zo wel erg dun bij het piepjonge LVL. Door de verdwijntruc van Tontai schoof de zeventienjarige Enna Eyer tegen Antwerp in het midden door naar de basis. Ozola en Krenicka waren de enige basisspelers ouder dan 20. Die onervarenheid speelde LVL in een rommelige eerste set bij vlagen wat parten. Van Bouwel (ex-Diepenbeek) en Van de Perre vonden geregeld een gat in het Genks blok. Maar onder impuls van de slimme Van Deun en de power van Meynckens pakte de thuisploeg toch verdiend de set.

© Karel Hemerijckx

Mokerslag

Daarna was het Antwerp dat de partij in handen nam. Fieremans en Timmermans zorgden voor de nodige opslagdruk, terwijl Van de Perre en de ervaren Ruysschaert in aanval de punten maakten. Genk zette daar weinig tot niets meer tegenover. De garde van Cristina Moga deelde in de slotfase van set drie een mokerslag uit door een 22-20-achterstand nog om te zetten in setwinst. In set vier doofde de Limburgse kaars zienderogen uit. Antwerp, geholpen door enkele lucky netrollers, kon in spaarmodus de overwinning veiligstellen.

In de rangschikking doen de bezoeksters een gouden zaak door naast LVL op de zesde stek te komen.

Sets: 25-21, 19-25, 22-25, 12-25.

LVL Genk: Meynckens, Wijers, Van Deun, Eyer, Krenicka, Ozola. Libero: Lambrix. Kwamen in: Goossens, Dekeyser, Dirix.

Antwerpen: Van Bouwel, Van de Perre, Fieremans, Vandendriessche, Ruysschaert, Timmermans. Libero: Van Peer. Kwam in: Van Dyck.