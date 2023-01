Maaseik bevestigt status als dé ploeg van Limburg in derby tegen Achel

In de eerste wedstrijd na de winterbreak koos thuiscoach Bertini in het midden voor Elias Thys ten koste van Henri Treial. Ook geen Jolan Cox, wel Ferre Reggers. Achel-coach Jan Vanvenckenray kon geen beroep doen op aanvaller Ward Van Dyck (knie) en zo startte Michiel Fransen aan de derby.

Maaseik had in de beginfase duidelijk nog wat last om in het juiste ritme te geraken. Een verdienstelijk Achel hield zo lang gelijke tred. De talrijk meegereisde fans begonnen zo zelfs te hopen. Speerpunt Dahl scoorde vlotjes en ook Verweij zou een goede partij spelen. Vooral blokkerend maakte hij het de thuisploeg bij momenten moeilijk. In moneytime werkte hij twee setballen weg en moest Bertini in een time-out duiken. Uiteindelijk knalde Bartos de 1-0 toch op het bord.

© Dick Demey

Definitieve kloof

De Maaseikse motor begon nu stilaan warmer te draaien. Spannend werd het dan ook eigenlijk niet meer. Bartos, Protopsaltis en Reggers werden nu vlotjes aangespeeld en deden wat van hen verwacht wordt. Zowel in set twee als drie was de definitieve kloof zo al vroeg gemaakt.

Serverend kon Greenyard nu meer druk ontwikkelen en ook het blok stond meestal als een huis. In het achterveld stond Martin Perin pal en stuurde hij bij als vanouds. Hij gaf zijn ploegmaats op die manier vertrouwen. Achel bleef wel strijden tot het eind, maar moest (logischerwijs) toch duidelijk haar meerdere erkennen in Maaseik.

Geen stuntwerk dus. Greenyard, waar Treial in set drie nog sterk inviel, stoomde probleemloos naar een droge 3-0 en begint meteen met een altijd deugddoende derbyzege na de winterstop. Woensdag komt het Tsjechische Ceske Budejovice op bezoek in de CEV-Cup.

Sets: 25-23, 25-19, 25-15.

Maaseik: Bartos, Vanker, Thys, Protopsaltis, Fornés, Reggers, libero: Perin. Vielen in: Treial, Aloisi, Hetman.

Achel: Staples, Van Leemputten, Verweij, Fransen, Van Den Borden, Dahl, libero: Claes. Vielen in: Medenis, Smit, Gortzak.