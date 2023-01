“Brigitte Macron wou gouden fallus als torenspits Notre-Dame”

Op 15 april 2019 legde een zware brand de Parijse Notre-Dame grotendeels in de as. — © BELGAIMAGE

Of ze het meende dan wel als grap bedoelde, is niet duidelijk, maar Brigitte Macron had wel een heel speciaal voorstel voor de door brand vernielde torenspits van de Notre-Dame kathedraal in Parijs. Dat schrijft gewezen cultuurminister Roselyne Bachelot in een boek dat zopas verscheen.

“682”, zo heet het nieuwe boek waarin Roselyne Bachelot terugblikt op de exact 682 dagen dat ze minister van Cultuur was onder president Macron. Een openhartig boek waarin ze niet alleen succesvolle zangers als Benjamin Biolay met de voeten vooruit tackelt – “mensen die een zeer goed belegde boterham verdienen maar toch het luidste riepen om steunmaatregelen tijdens corona” – maar ook een hoogst opmerkelijke anekdote onthult over ‘première dame’ Brigitte Macron.

Bachelot is minister wanneer een zware brand de Parijse Notre-Dame op 15 april 2019 grotendeels in de as legt. Al snel ontstaat er discussie over de wederopbouw, vooral over de ‘flèche’, de iconische torenspits. Tijdens een vergadering pleit de minister voor een identieke reconstructie, maar Brigitte Macron, de “échte Madame Culture van het Elysée”, wil een eigentijdse constructie.

“Bij mijn terugkeer staat mijn kabinet in rep en roer: het Elysée droomt van een ‘architectonische stunt’ en verwijt mij mijn kop uit te werken”, schrijft de ex-minister. Een paar dagen later nodigt de première dame haar uit voor de lunch: “Ik heb geen spijt van mijn verzet wanneer Brigitte Macron mij, tijdens een lunch een paar dagen later, een project laat zien van een fallus, aan de basis omringd met gouden ballen...” Het meer dan gewaagde voorstel sterft een stille dood. De iconische torenspits zal in zijn oorspronkelijke vorm uit zijn as herrijzen. Streefdatum: eind 2024.