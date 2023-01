Sea Life verplicht PCR-test en quarantaine voor alle zeehonden die het opvangt, en dat heeft niets met corona te maken

Opvallend nieuws uit Sea Life in Blankenberge: elk zeehondje dat daar opgevangen wordt, moet nu eerst in quarantaine én een PCR-test ondergaan. “Dat is tegenwoordig standaardprocedure”, zegt woordvoerder Steve Vermote.

Afgelopen donderdag werd een zeehondje gevonden op het strand van Wenduine. “Na het ontvangen van een foto bleek dat een dierenverzorger ter plaatse diende te gaan voor extra onderzoek”, aldus woordvoerder Steve Vermote. “Een dierenverzorger ging ter plaatse en merkte dat de grijze pup erg verzwakt was en verwond was aan de achterste zwemvliezen.” Een opname in het opvangcentrum in Blankenberge was dan ook onvermijdbaar. Maar éérst moest het diertje van 12 kilogram in quarantaine. Niet uit vrees voor corona, wél voor vogelgriep. Dat is tegenwoordig standaardprocedure.

Ook beren en vossen

“Door de huidige pandemische situatie is het nodig dat elke zeehond die we moeten opvangen, eerst getest wordt via PCR op vogelgriep”, gaat Vermote verder. Elders in de wereld stierven al zeehonden en beren aan de vogelgriep, en in Vlaanderen werden zelfs al dode vossen gevonden met het virus. Daarom werd in samenwerking met stad Blankenberge en FOD Volksgezondheid een tijdelijk quarantainecentrum opgericht nabij de O’Neill Beachclub op het strand.

Het mannetje dat in Wenduine aanspoelde, verbleef daar dus eerst een dag in afwachting van het resultaat van zijn PCR-test. Vrijdag volgde groen licht. Het gaat om een grijze, mannelijke zeehond. De pup was uitgeput en heeft een wonde aan de zwemvliezen. Het dier had daarnaast ook te kampen met koorts. “De komende maanden zullen de verzorgers van Sea Life de jonge pup intensief verzorgen”, geeft Vermote nog mee. “ls de pup over twee tot vier maanden volledig aangesterkt én op gewicht, dan zal de zeehond terug vrijgelaten worden.” De pup kan in het opvangcentrum van Sea Life dagelijks bezocht worden - vanop een afstandje - tussen 10.00 uur en 17.00 uur.