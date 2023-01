Hugo Sigal voor het eerst sinds overlijden Nicole opnieuw aan het werk: “Ik draag haar as in een hangertje om mijn nek”

Hugo Sigal was zaterdag voor het eerst sinds het overlijden van zijn geliefde Nicole weer aan het werk. In zijn rol van directeur Wolfs speelde hij gastheer bij de avant-première van de eerste afleveringen van het laatste seizoen van de populaire serie #LikeMe. Nicole was er ook bij want Hugo draagt haar as in een hangertje om de hals.

Duizenden kinderen zakken drie dagen lang af naar de Kinepolis-bioscopen om in avant-première kennis te maken met de eerste nieuwe afleveringen van de Ketnet-serie #LikeMe. Tot groot plezier van de jonge fans kwamen Caro (Pommelien Thijs), Vince (Maksim Stojanac), Camille (Camille Dhondt) en de andere jonge helden in élke zaal langs.

Zaterdag in Antwerpen was er een extra verrassing. Niemand minder dan directeur Wolfs, gespeeld door Hugo Sigal, interviewde als gastheer zijn jonge collega’s uit de cast. Heel speciaal voor het publiek maar vooral ook een bijzonder en emotioneel moment voor Hugo. Ruim twee maanden na het onverwachte overlijden van Nicole stond hij voor het eerst weer voor het publiek. “Het was plezant. Ik keek er naar uit en ben blij dat ik dit gedaan heb. En net als bij alle opnames was Nicole er vandaag ook bij”, geniet Hugo ingetogen na.

© BELGA

“Nicole is er altijd bij”

Voor Hugo was dit een voorzichtige maar ideale terugkeer naar het publiek. “Ik stond hier niet als mezelf maar als mijn personage uit de reeks. Als Hugo had ik dit nog niet gekund maar in de rol van directeur Wolfs was het mooi om te doen. Ik voelde me enorm gesteund door bedenker Thomas Van Goethem en de hele #LikeMe-familie”, reageert een dankbare Hugo. Er is nog een reden waarom het #LikeMe-event een goed moment was voor een terugkeer. “Nicole ging altijd mee naar de opnames. Ze maakte alles van heel nabij mee, dus ik voel haar betrokkenheid. Nicole is er trouwens altijd en overal bij want ik draag nu een hangertje met haar as om mijn hals. Het voelt goed en troostend om haar op deze manier dicht bij mij te hebben”, klinkt het stil.

Het verdriet is nog altijd immens en de eindejaarsperiode viel extra zwaar. Maar Hugo beseft dat hij verder moet, zoals Nicole hem dat expliciet vroeg. “Ik wil echt vooruit. Een stemmetje in een animatiefilm bijvoorbeeld staat bovenaan mijn bucketlist. De zin om te acteren en te zingen, is er zeker ook. Het zal fijn zijn om terug op een podium te staan, in een voorstelling of een revue. Maar ik ben blij dat het op dit ogenblik nog niet het geval is, want ik merk dat het nu nog te vroeg is.”

Hugo Sigal en actrice Janine Bischops — © BELGA

Vanaf woensdag is Hugo alleszins wel weer te zien in #LikeMe. Op de Antwerpse middelbare school SAS, waar Hugo dus de directeur speelt, is het laatste schooljaar aangebroken. De #LikeMe’ers willen er een jaar van maken om nooit te vergeten. “Ik ben blij dat het laatste seizoen zo sterk is geworden want #LikeMe ligt me na aan het hart””, aldus Hugo. Uit de enthousiaste reacties van het publiek zaterdag werd alvast duidelijk dat de liefde wederzijds is.