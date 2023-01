Kerstbomen worden op 9 en 10 januari opgehaald in Nieuwerkerken

Uit de oude doos: verdeling van kerstbomen in Wijer in 2020 — © LEN

Nieuwerkerken

Nu de kerstperiode achter de rug is, worden de kerstbomen weer opgehaald. Dat gebeurt in Nieuwerkerken-centrum en Binderveld op maandag 9 januari. Op dinsdag 10 januari is het dan de beurt aan Kozen en Wijer.