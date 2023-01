Chelsea rondt komst Ivoriaanse spits af, maar ziet Edouard Mendy met gebroken vinger uitvallen

Chelsea zal het voorlopig zonder doelman Edouard Mendy moeten doen. De 30-jarige Franse Senegalees brak zijn vinger tijdens de training en is al geopereerd, zo maakten The Blues zaterdag bekend. De club uit de Engelse Premier League heeft geen exacte periode op zijn afwezigheid geplakt, maar Mendy zal allicht zeker enkele wedstrijden missen.

De Londense club kondigde zaterdag ook de komst aan van David Datro Fofana van de Noorse kampioen Molde. De 20-jarige Ivoriaanse spits ondertekende een contract tot 2029 met een optie tot verlenging met nog een jaar. Even later volgde ook de bevestiging van de transfer van de Braziliaan Andrey Santos. De achttienjarige centrale middenvelder komt over van Vasco da Gama. Met de transfer van de Braziliaanse jeugdinternational zou een bedrag van 12,5 miljoen euro gemoeid zijn.