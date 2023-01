TUI-reizigers sinds vrijdag vast op Tenerife, en ze zullen er nog een nachtje moeten blijven

De reizigers die een terugvlucht van Tenerife naar Luik geboekt hadden, konden vrijdag niet vertrekken wegens een technisch probleem. “Normaal was de vlucht om 14.45 uur voorzien. Maar er was een technisch probleem opgedoken en er waren geen wisselstukken voorhandig. Dus hebben we iedereen naar hotels gebracht en zaterdagochtend is eigen personeel met wisselstukken naar Tenerife gevlogen”, zegt Piet Demeyere van TUI.

De herstelling zelf verliep vlot, maar voor een vlucht mag uitgevoerd worden, moet er eerst een testprocedure doorlopen worden. Die was positief, maar de resultaten hebben iets langer op zich laten wachten dan gehoopt.

“En zoals je weet mag een crew maar een maximumaantal vlieguren uitvoeren en moet dan rust nemen. De wachttijd telt mee. Toen we groen licht kregen om te vertrekken, bleek dat het maximum aantal vlieguren van de crew overschreden was. En dus moesten ze acht uur rust nemen. De reizigers zijn nu opnieuw naar hotels gebracht. We hadden het liever anders gehad, maar veiligheid gaat oven alles”, zegt Piet Demeyere.

Normaal zou de vlucht vanavond laat of zelfs ’s nachts kunnen vertrekken, maar dat wil TUI de reizigers niet aandoen. “Zondagochtend wordt iedereen opgehaald en tegen ’s middags of kort na de middag zal de vlucht in België landen”, klinkt het.

Reizigers klagen intussen over gebrekkige informatie.

TUI zal de gedupeerde reizigers een tegemoetkoming bezorgen van 400 euro per persoon. “We gaan de reizigers contacteren met de vraag of ze hun bankrekeningnummer kunnen bevestigen. Verder hoeven ze niets te doen”, aldus Demeyere.