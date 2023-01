Tractorstoet van 2 kilometer trekt door Riemst: “Ondanks de vele problemen zijn we onmisbaar deel van de maatschappij”

Tijdens de rit werden Millen, Genoelselderen, Membruggen, Herderen en Vlijtingen aangedaan. Dat gebeurde onder begeleiding en toezicht van de politie. Mede-organisator Sander Horten: “Vandaag rijden er 100 tractoren en een tiental vrachtwagens mee. We hebben om veiligheidsredenen nog een twintigtal deelnemers moeten afzeggen. Het is uiteindelijk een karavaan van bijna 2 km geworden.”

© eva

De ‘Nieuwjaarsparade’ in Riemst is de derde editie en ook nu weer was er - ondanks het wisselvallige weer - heel wat belangstelling. “We zijn ermee begonnen in volle coronacrisis en wilden de mensen op een COVID-veilige manier letterlijk wat licht in de duisternis brengen. Een moment van ontspanning ook waarbij iedereen - deelnemers en toeschouwers - even de zorgen kon vergeten.”

“Omdat we op heel wat sympathie konden rekenen hebben we er een jaarlijks evenement van gemaakt, waarbij we telkens een aantal andere dorpen aandoen. Het is onze manier om te tonen dat we ondanks de vele problemen een onmisbaar deel uitmaken van de maatschappij.” De deelnemers aan de Riemstse parade zijn allemaal lid van de Groene Kring en kwamen uit heel Limburgs Haspengouw. Sommigen hadden er een tocht van meerdere uren voor over.