Rémi Cavagna is vijzen in zijn rug kwijt en richt zich dit jaar op Tour de France: “Die koers blijft enkele dagen in mijn regio”

Rémi Cavagna onderging vorige maand in Valencia nog een chirurgische ingreep om de vijzen in zijn rug weg te halen. Een jaar eerder was hij net als onder andere Mauri Vansevenant (gebroken duim) het slachtoffer van een trainingsongeval aan de Costa Brava waarbij een auto betrokken was.

De ‘TGV van Clermont-Ferrand’ brak daarbij een rugwervel die diende chirurgisch verholpen te worden. “Heel vorig jaar was ik net iets minder”, aldus de 27-jarige tempobeul van Soudal - Quick-Step. “Ik kon in de Vuelta wel lang en veel aan de kop sleuren in functie van Evenepoel, maar ik had net niet die surplus van andere jaren. Nu hoop ik dat wél te hebben”, aldus Cavagna.

Het programma van de Fransman ziet er dit jaar helemaal anders uit dan dat van Evenepoel. “Ik sta erop voor onder andere Parijs-Nice en richt me dan op de Tour de France. De Tour blijft enkele dagen in mijn regio. Vooral de etappe naar Le Puy de Dôme zegt me veel. Ik hoop goed te zijn in de Tour en een gooi te doen naar een ritzege”, zei hij in een gesprek met de Franse sportkrant L’Equipe.

Cavagna begint het seizoen in de Challenge Mallorca van einde januari. Daarna volgt de Ronde van de Algarve. Net als Vansevenant rijdt hij de Franse dubbel Drôme-Ardèche tijdens het Belgisch openingsweekend.