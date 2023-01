Afvalwater van vliegtuig uit China test licht positief op corona, variantbepaling moeilijk

Het staal dat zaterdag onderzocht werd, was van een dunnere aard dan de onderzoekers verwacht hadden, legt Elke Wollants, lab manager bij het Rega Instituut, uit. “We wilden een dikkere substantie, een echte stoelgangstaal. Nu was het vooral water met wat vuil in, waar we dachten niets in te zullen vinden.” Dat het staal toch positief testte, betekent dat enkele mensen op het vliegtuig besmet waren met corona. Het staal testte overigens negatief op RSV en influenza.

De volgende stap van het onderzoek is kijken over welke variant van corona het gaat, maar ook dat wordt bemoeilijkt door de dunne staal. “We gaan zien of er iets gaat uitspringen. Alles wat niet omikron is, is zorgwekkend, aangezien dat dan nieuw zou zijn hier”, vertelt Wollants.

Hoe het komt dat het staal niet van de gewenste aard was, weet Wollants niet. Wel is gevraagd aan de dienst die de staalname doet om dat in de toekomst te verbeteren. “We moeten het in het oog houden”, besluit Wollants. “Heel waarschijnlijk is het niets, maar dan kunnen we de bevolking geruststellen.”