Real Madrid begint 2023 met nederlaag bij Villarreal, Barcelona ruikt kans om alleen leider te worden

Real Madrid zorgde voor een unicum in zijn clubgeschiedenis door voor het eerst zonder een Spanjaard aan de aftrap te verschijnen. De buitenlanders moesten het dus in eerste instantie doen voor De Koninklijke, maar dat lukte niet bepaald: Villarreal kwam via Pino kort na de rust op voorsprong, al was er even later de onvermijdelijke Karim Benzema om de score gelijk te trekken. Dat gebeurde wel na een discutabele penalty.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo kan alles weer voor Real, maar de bezoekers kregen meteen daarna het deksel op de neus toen ook Villarreal een strafschop kreeg. Moreno zette die om en stelde zo de zege veilig voor de thuisploeg, want gescoord zou er nadien niet meer worden: 2-1. Bij de bezoekers speelde Thibaut Courtois de hele match, Eden Hazard bleef aan de bank gekluisterd.

In de stand heeft Real Madrid nog steeds 38 punten, evenveel als Barcelona - dat zondag nog bij Atlético Madrid speelt en alleen leider kan worden. Atlético kan bij winst op zijn beurt naderen tot op 8 punten van beide teams. Villarreal is vijfde met 27 punten en staat momenteel gelijk met Atlético.