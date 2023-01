Schalke 04 leent Jere Uronen (ex-KRC Genk) van Brest

Schalke 04 leent de Finse verdediger Jere Uronen, die in België een verleden bij KRC Genk heeft, van het Franse Stade Brest. Dat heeft de Duitse traditieclub, rode lantaarn in de Bundesliga, zaterdag gemeld. In de overeenkomst is een optie tot aankoop opgenomen.

Schalke staat helemaal onderaan de Duitse eerste klasse en heeft als defensieve versterking Uronen binnengehaald, dit seizoen geen vaste waarde bij Brest, kelderploeg in de Ligue 1.

Eerder in zijn loopbaan was de 28-jarige Uronen jarenlang een vaste pion bij KRC Genk en basisspeler in de ploeg die de landstitel veroverde in het seizoen 2018/19. Sinds zijn komst in januari 2016, van bij het Zweedse Helsingborgs IF, speelde hij 169 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists gaf. In de zomer van 2021 trok de Finse international naar Brest.